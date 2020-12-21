Краснодар, , 10:29 — REGNUM Автобус с призывниками из Дагестана попал в аварию в Краснодарском крае. В результате происшествия несколько призывников получили травмы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

ДТП произошло 19 декабря на трассе Краснодар — Кропоткин. Установлено, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ одной из воинских частей ЮВО, который перевозил призывников со сборного пункта Дагестана.

Несколько призывников получили ушибы и были доставлены в медучреждение Краснодара. Отмечается, что угрозы их жизни и здоровью нет. По информации ТАСС, водитель легковушки в результате происшествия погиб.