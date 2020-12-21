Югорск, Югра, , 10:25 — REGNUM В Югорске (ХМАО) одарённым детям вручили новогодние наборы конфет с истёкшим сроком годности. Об этом сообщил глава города Андрей Бородкин в Instagram-аккаунте.

Градоначальник пояснил конфуз тем, что закупки новогодних подарков ведутся централизованно через аукцион.

«В этом году было закуплено порядка 300 таких подарков, которые мы начали торжественно вручать. Но пришло сообщение, что у наборов конфет из подарков вышел срок годности, о чём свидетельствует вкладыш внутри коробки. Оперативно провели проверку всей партии товара и выяснили, что при внешней качественной упаковке маркировка действительно свидетельствует об истекшем сроке годности. Связались с победителем аукциона, наши претензии приняты, извинения принесены», — отметил мэр Югорска.

Андрей Бородкин также сообщил, что детям, получившим уже просроченные наборы конфет, вручат новые подарки, со свежими сладостями. Тем временем прокуратура ХМАО организовала доследственную проверку инцидента.