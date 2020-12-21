Югорск, Югра, 21 декабря 2020, 10:25 — REGNUM В Югорске (ХМАО) одарённым детям вручили новогодние наборы конфет с истёкшим сроком годности. Об этом сообщил глава города Андрей Бородкин в Instagram-аккаунте.
Градоначальник пояснил конфуз тем, что закупки новогодних подарков ведутся централизованно через аукцион.
Андрей Бородкин также сообщил, что детям, получившим уже просроченные наборы конфет, вручат новые подарки, со свежими сладостями. Тем временем прокуратура ХМАО организовала доследственную проверку инцидента.