Южно-Сахалинск, , 10:21 — REGNUM На Сахалине во время летней путины рыбак в ходе пьяной ссоры убил коллегу и избавился от его трупа. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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В ходе следствия выяснилось, что житель Хабаровского края прибыл в село Соболевское на заработки во время летней путины. Он проживал в одном доме с другими рыбаками. В ходе пьяной ссоры хабаровчанин несколько раз ударил палкой по голове одного из рыбаков, который от полученных травм скончался на месте. Обвиняемый вывез труп на лодке в акваторию Охотского моря и сбросил его в воду с привязанным грузом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Саранска по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, в августе текущего года обвиняемый нанес множественные удары табуретом по различным частям тела своему 50-летнему отцу.