Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 10:19 — REGNUM Четыре человека погибли в автоаварии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в ночь на 21 декабря. На 78 километре автодороги Краснодар — Кропоткин в районе станицы Ладожской около 02:00 столкнулись грузовик Iveco и «Лада Ларгус».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не выбрал безопасную скорость движения в условиях снегопада, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, сообщили «Кубанские новости». В результате аварии погибли водитель и три пассажира «Лады», водитель грузовика получил травмы.

По факту аварии проводится проверка. Полиция выясняется все обстоятельства и причины автоаварии.