Ижевск, , 10:14 — REGNUM В Камбарском районе Удмуртии задержаны подозреваемые в хищении нефтепродуктов из нефтепродуктопровода одного из топливно-энергетических комплексов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, мужчинам удалось сделать незаконную врезку в трубопровод в месте отвода на нефтебазу, расположенную в Камбарском районе. Слив нефтепродуктов происходил с помощью насоса в установленную в кузове микроавтобуса пластиковую цистерну. Общий объем хищения оценивается в 1,2 тыс. литров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная из нефтепродуктопровода»). Они водворены в изолятор временного содержания. В МВД отметили, что наказание за данное преступлений моет составить до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Челябинской области были осуждены 14 граждан, признанных виновными в хищении нефти. По данным следователей, в 2016—2017 годах они похитили более восьми тысяч тонн нефти на общую сумму больше 128 млн рублей. Это они сделали с помощью незаконных врезок в нефтепроводы Уфа — Омск, Уфа — Петропавловск и Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

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