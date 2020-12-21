Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:33 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошёл пожар в четырёхэтажном доме на проспекте Ленина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

На втором этаже здания загорелась квартира. Об инциденте сообщили в 02:18 (время местное). Пожарные оперативно эвакуировали 20 человек.

Огонь удалось локализовать к 02:31, и потушить еще через восемь минут. К четырём часам утра спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет, повреждено домашнее имущество в горевшей квартире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошёл пожар на территории обсерватора, где размещают пациентов с COVID-19.

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