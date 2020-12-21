Чамзинский район, , 10:05 — REGNUM В Мордовии заключили под стражу 54-летнего жителя республики, который обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Напомним, мужчина обвиняется также по пп. «а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ, ст.156 УК РФ («Истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее глава СУ СКР по республике Анатолий Ситников в селе Чамзинка в рамках расследования уголовных дел встретился с четверыми проживавшими в этой семьи детьми, один из которых является несовершеннолетним. Потерпевшие дали необходимые разъяснения главному следователю республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в период с 1996 по 2020 год в Чамзинском районе шестерым жителям, которые являлись на тот момент несовершеннолетними, наносились телесные повреждения, дети лишались пищи и сна. При этом в семье, где совершались преступления, воспитывалось 12 детей, в числе пострадавших есть и родные дети, и усыновленные.

По словам одной из потерпевших, в 2005 и 2012 годах ей было шесть и тринадцать лет соответственно. Приемный отец совершил в ее отношении действия сексуального характера.

По данным издания «Известия Мордовии», мужчина является бывшим настоятелем Никольской церкви в Чамзинском районе.

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