Нижневартовск, Югра, , 09:58 — REGNUM В Югре перед судом предстанет сотрудник туристической компании из Нижневартовска за нападение на телеоператора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что днём 14 февраля 2020 года обвиняемый в офисе агентства, расположенном на втором этаже нижневартовского бизнес-центра «Огни Сибири», накинулся на оператора телевизионного канала «Мегаполис», который снимал сюжет о деятельности туристической фирмы. Напавший сдавил оператору шею рукой, тем самым причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения. Кроме того, сотрудник турагентства извлёк из аппаратуры карту памяти с отснятым материалом и уничтожил её.

Уголовное дело по ч.3 ст.144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») направлено в суд для рассмотрения по существу.