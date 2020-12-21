Уфа, , 09:55 — REGNUM Прием доноров после пожара на Республиканской станции переливания крови начнется со среды-четверга. Об этом 21 декабря сообщил главный врач этой станции Рамиль Хамитов корреспондентам программы «Честно говоря».

По его словам, основным сгоревшим помещением в этом здании является баклаборатория: горели в основном пластиковые двери и окна. На станции уже начали выдачу компонентов крови, поскольку эта часть здания пожаром затронута не была.

Хамитов также отметил, что сотрудники станции многократно тренировались, поэтому смогли оперативно эвакуировать людей до приезда спасателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар на станции переливания крови, который произошел утром 21 декабря, тушили 61 спасатель на 15 единицах техники. Огонь бушевал на четвертом этаже здания.

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