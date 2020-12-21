Харьков, Украина, , 09:41 — REGNUM В результате того, что на объездной дороге в Харькове легковой автомобиль Nissan врезался в дерево, погиб один человек. Об этом 21 декабря сообщает телеканал «112 Украина».

Уточняется, что в результате происшествия погиб пассажир легкового автомобиля, который не был пристегнут ремнем безопасности.

При этом отмечается, что водитель Nissan утверждает, что он врезался в дерево из-за того, что его подрезал другой автомобиль, водитель которого на своем транспортном средстве после этого скрылся с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на Ярославском шоссе в столице России.