Махачкала, , 09:33 — REGNUM Часть горы обрушилась на автодорогу в высокогорном Цунтинском районе Дагестана. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

«В ходе плановых работ на автодороге в Цунтинском районе 19 декабря произошел осыпной процесс. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жизнеобеспечение населения нарушено не было. К настоящему времени дорога расчищена.

Читайте также: В Дагестане сели и камнепады повредили дороги и разрушили мост

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года в Ахтынском районе Дагестана сели и камнепады размыли и снесли мост. Из-за этого на некоторое время было полностью прекращено автомобильное и пешеходное движение в селе Хнов, где проживают более 1,5 тыс. человек.