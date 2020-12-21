Алексеевка, Белгородская область, , 09:41 — REGNUM Автомобиль Kia Optima столкнулся со стоящим «КамАЗом» в Алексеевском городском округе Белгородской области. На месте происшествия скончалась пассажирка иномарки, возбуждено уголовное дело, сообщили 21 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

35-летний водитель Kia Optima врезался в грузовик 20 декабря около 00:30 на 168 километре автодороги «Белгород — Новый Оскол — Советское». В результате ДТП 27-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия. У мужчины установлено состояние алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения», санкция которой предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.