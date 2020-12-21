Кабул, , 09:30 — REGNUM Количество пострадавших из-за взрыва в столице Афганистана увеличилось до 52. Об этом 21 декабря сообщает телеканал 1 TV News со ссылкой на вице-президента страны Амруллу Салеха.

Как рассказал афганский вице-президент, в результате взрыва погибли десять человек и ещё 52 — пострадали.

При этом ранее сообщалось о девяти погибших и 20 пострадавших

Ранее стало известно, что на площади Спин Калай в Кабуле прогремел мощный взрыв. По данным телеканала Tolo News, его целью был автомобиль члена парламента Афганистана Хаджи Хана Мохаммада Вардака, который в результате взрыва был ранен.