Томск, , 09:14 — REGNUM В Томске утром 21 декабря произошло возгорание в металлическом ангаре на ул. Высоцкого. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, это склад алкогольной продукции.

На момент прибытия первого подразделения внутри горевшего ангара было плотное задымление. Пожар локализовали на площади 500 кв. м, а затем ликвидировали.

Обгорели продукция, грузовой автомобиль и погрузчик. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на станции переливания крови ликвидировали в Уфе.

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