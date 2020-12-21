Уфа, , 09:12 — REGNUM Запасы компонентов крови не пострадали во время пожара в здании станции переливания крови в Уфе. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар не повлиял на обеспечение компонентами крови медучреждений.

В настоящее время идут работы по устранению последствий возгорания, а в 10:00 часов планируют начать отпускать компоненты крови.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 21 декабря спасатели получили сообщение о том, что в здании Республиканской станции переливания крови произошел пожар. Прибыв на место происшествия, они установили, что возгорание возникло на четвертом этаже в бактериальной лаборатории. Началась эвакуация сотрудников и вывоз автомобилей с территории станции. Вскоре пожар был ликвидирован. Пожар тушили 61 спасатель на 15 единицах техники. Сейчас специалисты выясняют причины происшествия.

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