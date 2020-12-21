Аддис-Абеба, , 09:03 — REGNUM Три человека погибли и еще пять были ранены после взрыва бомбы в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на сообщение полиции.

Взрыв прогремел в воскресенье, 20 декабря, в районе Лидета. Погибшие были бездомными, заявил старший офицер полиции командир Алемайеху Аялке. Нет никаких указаний на то, что этот взрыв связан с кризисом в Тыграе, отмечают журналисты.

«В настоящее время проводится расследование в связи со взрывом, и общественность будет проинформирована, как только расследование будет завершено», — заявил Аялке в интервью государственному информационному агентству Эфиопии EBC.

Напомним, что боевые действия между федеральными и региональными войсками из «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ) начались 4 ноября и вынудили 50 000 человек бежать в Судан.