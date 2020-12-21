Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:57 — REGNUM В аэропорту Франкфурта-на-Майне в Германии самолёт «Уральских авиалиний» получил повреждение обшивки задней части фюзеляжа. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что инцидент произошёл накануне, 20 декабря.

«После прибытия на стоянку в процессе обслуживания произошло повреждение обшивки задней части фюзеляжа тягачом багажных тележек», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В авиакомпании уточнили, что самолёт был перепрофилирован под перевозку грузов, пассажиров в нём не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в псковском аэропорту вечером 11 декабря самолет компании «Аэроконтроль», которая осуществляет летную проверку оборудования аэропортов, в сложных погодных условиях выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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