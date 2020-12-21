Москва, , 08:44 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на Ярославском шоссе в столице России. Об этом 21 декабря сообщает московский Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ДТП с участие легкового и грузового автомобиля произошло на Ярославском шоссе в направлении центра, на съезде на внешнюю сторону 94-го км МКАД.

«По предварительной информации, погибли два человека», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате трагического инцидента перекрыты первая, вторая и пятая полосы движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что водитель КамАза погиб после наезда на него автомобиля в Башкирии.