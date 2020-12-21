Уфа, , 08:38 — REGNUM Водитель КамАза погиб после наезда на него автомобиля в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 20 декабря на трассе в Кармаскалинском районе. На 46 км автотрассы Уфа — Оренбург водитель КамАЗа (житель Оренбурга) остановился у обочины и стоял около своей автомашины. В какой-то момент в стоящий грузовик врезалась «Газель», за рулем которой находился 21-летний житель Уфы, а после «Газель» наехала на водителя КамАЗа.

Сообщается, что пострадавший водитель был доставлен в больницу с травматической̆ ампутацией̆ ног, где вскоре он скончался. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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