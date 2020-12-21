Уфа, , 07:58 — REGNUM Пожар на станции переливания крови ликвидировали в Уфе. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в здании Республиканской станции переливания крови поступило на пульт спасателям утром 21 декабря. По тревоге были подняты 61 огнеборец на 15 единицах техники. Прибыв на место возгорания, пожарные установили, что огонь бушует на четвертом этаже отдельно стоящего здания.

Отмечается, что персонал объекта эвакуировал 150 человек. Спасатели вскоре локализовали пожар на площади 80 кв. метров, а затем его ликвидировали.

По предварительной информации никто не пострадал. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в здании Мосгоргеотреста ликвидирован