Красноярск, , 07:30 — REGNUM Мужчина обвиняется в совершении преступлений террористической направленности в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По материалам, поступившим из краевого УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Крыма, который ранее проживал в Красноярске. Он обвиняется в пропаганде терроризма в соцсетях (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ).

По предварительной версии следствия, мужчина на своей странице в соцсети неоднократно размещал тексты и картинки, а также комментарии к ним, призывая к осуществлению террористической деятельности.

В октябре 2020 года обвиняемый склонял свою знакомую к участию в деятельности террористической организации. Он отправлял ей соответствующие сообщения.

Мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, тренер по вольной борьбе из Дагестана арестован в Москве по обвинению в содействии террористической деятельности.

Читайте также: В Москве арестовали тренера по борьбе из Дагестана за содействие терроризму