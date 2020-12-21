Барнаул, , 07:20 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 21 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1398 человек, причём 38 из них добавились только за прошедшие выходные дни 19 — 20 декабря 2020 г.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8781 человек, +179 за выходные) и ОРВИ (15 138 человек, +426 за выходные). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 30 765 человек (+648 за выходные).

Тяжелобольных насчитывается 467 (за выходные дни их количество не изменилось), к аппаратам ИВЛ подключены 141 пациентов (минус шесть за выходные). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1037 (+26 за выходные). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 27 020 человек (+617 за выходные).

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