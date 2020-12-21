Красноярск, , 07:02 — REGNUM ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло 21 декабря в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительной информации, автобус ПАЗ под управлением 57-летнего водителя на Октябрьском мосту врезался в стоящий автомобиль МАЗ. Грузовик был остановлен из-за поломки.

За медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал.

Выяснилось, что водитель грузовика не выставил знак аварийной остановки. В отношении него составлен ряд административных материалов.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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