Красноярск, 21 декабря 2020, 07:02 — REGNUM ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло 21 декабря в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
По предварительной информации, автобус ПАЗ под управлением 57-летнего водителя на Октябрьском мосту врезался в стоящий автомобиль МАЗ. Грузовик был остановлен из-за поломки.
За медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал.
Выяснилось, что водитель грузовика не выставил знак аварийной остановки. В отношении него составлен ряд административных материалов.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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