Чита, , 06:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 25 012 человек, причём 253 из них добавились только за последние сутки.

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За прошедшие выходные (19−20 декабря 2020 года) причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у 15 человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 447 человек.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 111 (+10 за выходные) находятся в тяжелом состоянии, 43 (-4 за выходные) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 22 505 пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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