Якутск, , 04:57 — REGNUM В клинике в Красноярске после тяжёлой болезни скончался прокурор Якутии Олег Нарковский, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на правительство республики.

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Олег Нарковский много лет боролся с онкологическим заболеванием, но 20 декабря его не стало, ему было 53 года.

Глава Якутии Айсен Николаев и правительство республики выразили соболезнования в связи с кончиной Олега Нарковского, отметив, что он был настоящим профессионалом, и внёс достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в республике.

Нарковский был назначен прокурором Якутии в июне 2019 года. До назначения служил в органах прокураторы Красноярского края. Прошёл путь от помощника прокурора района в Красноярске до заместителя прокурора Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией, умер известный эколог Рашид Алимов.