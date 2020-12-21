Якутск, , 03:53 — REGNUM В Якутске из окна школы №30 19 декабря выпала девятиклассница. Это не первый подобный случай в республике.

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Ученицу 9 класса доставили в больницу, врачи оценивают состояние пострадавшей, как тяжёлое.

Причина падения ребёнка из школьного окна пока не выяснена — следователи проводят проверку.

Известно, что 4 декабря также из окна, но уже школы №33 выпал ученик, пишет ИА YakutiaMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике Алтай завершился процесс над 53-летней воспитательницей детского сада, которую обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.