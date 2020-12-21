Москва, , 03:37 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на Ярославском шоссе в городе Москве. Об этом 21 декабря сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Авария произошла на 94-м километре Московской кольцевой автодороги, на Ярославском шоссе в направлении центра. Столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате ДТП погибли два человека, оба находились в легковом автомобиле.

Для движения автотранспорта были перекрыты первая, вторая и пятая полосы. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

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