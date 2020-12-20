Багдад, , 21:41 — REGNUM Не менее трех ракет, которые запустили неизвестные, взорвались в районе «зеленой зоны» в центре столицы Ирака. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, взрывы произошли недалеко от зданий иностранных дипмиссий и госучреждений. Информации о жертвах и пострадавших в результате ракетной атаки не поступало.

Отметим, что пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за обстрел «зеленой зоны» Багдада.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря на севере Ирака неизвестные взорвали две небольших нефтяных вышки.

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