Москва, , 20:51 — REGNUM На северо-западе Москвы на территории промзоны произошёл пожар, сообщили 20 декабря в столичном управлении МЧС.

Отмечается, что пожар произошёл по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 6.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промзоны происходит загорание складского строения», — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря на на Ленинградском проспекте в Москве произошёл пожар в здании «Мосгоргеотреста». Площадь пожара составила 300 кв. м.

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