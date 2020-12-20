Минск, , 20:44 — REGNUM Более 140 участников несанкционированных акций, которые выступали против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в стране. Об этом сообщается 19 декабря на сайте правозащитного центра «Весна».

Всего в стране, по информации правозащитников, были задержаны 147 человек. В столице Белоруссии правоохранители задержали большинство активистов.

Ранее правозащитники сообщали о задержании в Белоруссии более 60 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске задержаны около 100 человек, которые принимали участие в несанкционированных мероприятиях.

Читайте также: В Минске на акциях протеста задержали около 100 человек — ГУВД