Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM В Калининском районе Санкт-Петербурга в одном из дворов обнаружили тело ученого-биолога Александра К. Об этом 20 декабря сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По данным источника, трагедия произошла 19 декабря на улице Замшина. Тело 45-летнего мужчины, находившегося в нижнем белье, нашли под окнами многоэтажного дома.

По предварительным данным, ученый незадолго до трагедии находился в гостях.

Отметим, что в Следственном комитете (СК) России по Санкт-Петербургу уже сообщили, что тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено около одного из домов по улице Замшина 19 декабря.

По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).