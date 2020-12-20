Тюмень, , 20:27 — REGNUM В Тюмени в ходе доследственной проверки установлена причина смерти ученика 11 класса на уроке физкультуры в гимназии № 12. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Смерть школьника произошла 8 сентября 2020 года в результате острой сердечной недостаточности, связанной с заболеванием, которое не было диагностировано при жизни и протекало бессимптомно, пояснили в пресс-службе следственного органа.

Отмечается, что перед началом урока от подростка не поступало жалоб на плохое самочувствие. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.