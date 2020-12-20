Санкт-Петербург, , 20:20 — REGNUM Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело об убийстве 45-летнего мужчины, совершенном 19 декабря в Калининском районе города. По имеющимся данным, жертвой преступления стал известный петербургский учёный-биолог. Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в минувшую субботу возле одного из домов по улице Замшина.

«Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России в качестве подозреваемого задержан 45-летний местный житель. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — заявили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», погибшим является биолог Александр Каганский, занимавшийся изучением окологических заболеваний и в последние годы работавший в Дальневосточном федеральном университете.

«Кроме травм, характерных для падения с высоты, на теле биолога нашли ножевые ранения», — отмечает источник.

Подозреваемым стал знакомый и ровесник погибшего, обвинение ему пока не предъявлено. Мотивы преступления устанавливаются.