Минск, , 18:39 — REGNUM Около 100 человек, которые принимали участие в несанкционированных мероприятиях, задержаны в Минске. Об этом 20 декабря сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В ГУВД рассказали, что участники несанкционированных мероприятий, которые пытались собраться в различных районах столицы, неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий.

«Наиболее активные лица были задержаны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках действующего законодательства в отношении задержанных проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря в Белоруссии проходят акции протеста, участники которых недовольны итогами президентских выборов.

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