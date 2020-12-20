Минск, 20 декабря 2020, 18:39 — REGNUM Около 100 человек, которые принимали участие в несанкционированных мероприятиях, задержаны в Минске. Об этом 20 декабря сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В ГУВД рассказали, что участники несанкционированных мероприятий, которые пытались собраться в различных районах столицы, неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий.
«Наиболее активные лица были задержаны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках действующего законодательства в отношении задержанных проводится проверка.
Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря в Белоруссии проходят акции протеста, участники которых недовольны итогами президентских выборов.
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