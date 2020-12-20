Минск, , 17:34 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии в ходе протестных митингов были задержаны более 60 человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в стране. Об этом сообщается 20 декабря на сайте правозащитной организации «Весна».

По информации правозащитников, всего на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 62 человека. Большинство задержаний производилось в Минске, остальные — в Витебске, Гродно, Смолевичах, Солигорске, Новополоцке, Боровлянах.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря в Белоруссии проходят организованные оппозиционными силами акции протеста.

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