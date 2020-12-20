Минск, , 16:17 — REGNUM Более 30 человек, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста в Минске и других городах Белоруссии, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Информация опубликована 20 декабря на сайте правозащитного центра «Весна».

В списке правозащитной организации на данный момент числятся 33 фамилии задержанных. Большинство участников акций протеста были задержаны в городе Минске. Также сообщается о задержаниях в Гродно, Солигорске, Витебске и Борисове.

Ранее сообщалось о задержании менее 10 человек в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, очередные несанкционированные акции протеста, организованные оппозиционными силами, проходят в Минске и других городах страны 20 декабря.

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