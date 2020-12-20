Черновцы, Украина, , 13:53 — REGNUM В Черновицкой области Украины ограбили храм святого Георгия канонической Украинской православной церкви, который находится в селе Чепоносы Черновицкой области Украины. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе УПЦ со ссылкой на официальную информацию регионального отделения полиции.

Сообщение о хищении из храма сейфа, в котором находилось 50 тысяч гривен (132 тысячи рублей), поступило сотрудникам правоохранительных органов 19 декабря. Для того чтоб проникнуть в храм, грабители сорвали с окна здания решетку.

Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили местных жителей и занимаются поиском возможных свидетелей ограбления.

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Напомним, ранее в Черновицкой области раскольники предприняли очередную попытку захватить один из храмов Украинской православной церкви.