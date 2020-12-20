Алма-Ата, Казахстан, 20 декабря 2020, 12:45 — REGNUM В городе Алма-Ата в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля Lada Granta и автобуса Yutong пострадали шесть человек, сообщает 20 декабря МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
Авария произошла 19 декабря около 10:40 (07:40 мск) на пересечении улиц Жургенева и Жангельдина.
В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля, трое его пассажиров и двое пассажиров автобуса. В полиции отметили, что водитель автомобиля Lada Granta находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, в социальной сети Instagram была опубликована видеозапись, сделанная после аварии. На кадрах видны значительные повреждения передней части попавшего в ДТП автобуса. Сильно пострадали водитель и пассажиры автомобиля Lada Granta. Один из пострадавших в момент съемки неподвижно лежал на земле недалеко от автомобиля, который находился за пределами проезжей части, на обочине. У самой машины сильно смят правый бок.
Напомним, ранее в Молдавии в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погибли два человека.
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