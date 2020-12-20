Алма-Ата, Казахстан, , 12:45 — REGNUM В городе Алма-Ата в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля Lada Granta и автобуса Yutong пострадали шесть человек, сообщает 20 декабря МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Авария произошла 19 декабря около 10:40 (07:40 мск) на пересечении улиц Жургенева и Жангельдина.

«Водитель автомобиля марки Lada Granta, следуя в восточном направлении по ул. Жургенева и на пересечении с ул. Жангильдина, проигнорировал дорожный знак 2.4, выехал на перекресток, где совершил столкновение с автобусом марки Yutong, который следовал в южном направлении», — сообщили в полиции.

В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля, трое его пассажиров и двое пассажиров автобуса. В полиции отметили, что водитель автомобиля Lada Granta находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, в социальной сети Instagram была опубликована видеозапись, сделанная после аварии. На кадрах видны значительные повреждения передней части попавшего в ДТП автобуса. Сильно пострадали водитель и пассажиры автомобиля Lada Granta. Один из пострадавших в момент съемки неподвижно лежал на земле недалеко от автомобиля, который находился за пределами проезжей части, на обочине. У самой машины сильно смят правый бок.

Напомним, ранее в Молдавии в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погибли два человека.

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