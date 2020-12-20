Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Возгорание, приведшее к эвакуации, возникло утром 20 декабря в торговом центре на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 10:43 мск из трехэтажного торгового центра. Как установлено, на первом этаже здания на кухне ресторана «Пхали-Хинкали» загорелся мусор в вентиляционной шахте на площади в половину квадратного метра.

«Было эвакуировано 40 человек, персонал ресторана. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.