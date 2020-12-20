Донецк, , 10:13 — REGNUM Силовики вооруженных сил Украины три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 20 декабря в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Под обстрелами украинских силовиков оказались поселок шахты № 6−7, а также поселок шахты имени Ю. А. Гагарина, расположенные в городе Горловка.

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По городу выпустили шесть гранат из гранатометов РПГ/СПГ, семь гранат из гранатомета АГС. Также был зафиксирован обстрел из стрелкового оружия. За сутки в общей сложности по территории республики ВСУ выпустили тринадцать единиц боевых припасов. Жертв и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ пять раз нарушили режим перемирия в ДНР. По территории республики боевики вооруженных сил Украины в предыдущие сутки выпустили 39 боевых припасов.