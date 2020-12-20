Белгород-Днестровский, Украина, , 08:25 — REGNUM В международном пункте пропуска «Старокозачье» (Одесская область) сотрудники правоохранительных органов Украины остановили груз, в котором находилось 54 кг кокаина, сообщает 19 декабря пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

На Украину в «Морской порт Южный» наркотические вещества прибыли с Эквадора в контейнере с фруктами.

«Заранее правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки «элитного наркотика» должна была быть одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска «Староказачье», — сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Общий вес кокаина составил 54 килограмма. Наркотическое вещество было расфасовано в 46 брикетах и спрятано в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка достигает $12 млн.

В пресс-службе пограничного ведомства Украины также напомнили, что в 2020 году в портах Одесской области сотрудники правоохранительных органов выявили более пятисот килограммов кокаина.

Напомним, в марте текущего года в порту Одессы в контейнере обнаружили более тридцати килограмм кокаина на сумму свыше $3,6 млн. В период с января по сентябрь 2020 года украинские правоохранители изъяли 379 килограмм наркотиков.