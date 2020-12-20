Туапсе, Краснодарский край, , 01:41 — REGNUM Два иностранных грузовых судна под флагами Турции и Вануату столкнулись при швартовке на причале в порту города Туапсе в Краснодарском крае. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

ЧП произошло утром на причале Туапсинского Балкерного терминала. Одно грузовое судно при швартовке зацепило носовой частью кормовую часть другого. В результате столкновения оба судна получили повреждения. На одном из них погнуло фальшборт бака, на другом повреждена центральная балка верхней палубы. Повреждения на ходе судов никак не сказались, в результате происшествия пострадавших нет.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Туапсинского линейного отдела полиции. Начата проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о взрыве с последующим пожаром на борту судна в Азовском море, в результате которого пропали без вести три моряка.

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