Киев, , 01:15 — REGNUM Пожар произошёл в ходе церемонии открытия главной ёлки Украины на Софийской площади в Киеве. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

Возгорание новогодней ёлки. Киев Facebook.com/DSNSKyiv

Церемония открытия главной ёлки Украины транслировалась в прямом эфире, организованном администрацией Киева. Возгорание произошло во время зажжения огней при участии мэра столицы Украины Виталия Кличко. От пиротехнических огней вспыхнула гирлянда и пламя стало быстро распространятся над головами собравшихся.

Отмечается, что обслуживающий персонал оказался подготовлен к ЧП, огонь удалось оперативно потушить с помощью порошковых огнетушителей. Силы ГСЧС не привлекались, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шквале критики, который обрушился на организаторов главной ёлки Украины, которые украсили верхушку новогоднего дерева «шляпой чародея». После множества негативных отзывов шляпу заменили на традиционную звезду.

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