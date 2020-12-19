Ханты-Мансийск, , 21:39 — REGNUM В ХМАО за 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 21 преступление по фактам заведомо ложных сообщений о террористических актах. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на региональный департамент общественных и внешних связей.

За это время по 11 случаям телефонные «террористы» установлены, по 10 — ещё устанавливаются. Из 21 возбужденного уголовного дела пять направлено в суды, по четырём вынесен обвинительный приговор. Отмечается, что телефонный «терроризм» в Югре повзрослел: ложные угрозы ныне поступают уже не от подростков, пытающихся сорвать контрольную в школе, а от взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.

К примеру, жительница Нижневартовска придумала теракт, чтобы предотвратить угрозу потопа от соседей. Она посчитала, что на теракт экстренные службы откликнутся быстрее, чем коммунальщики на её подозрения о неисправности соседской сантехники. Другой вартовчанин намеренно, из хулиганских побуждений, придумал готовящиеся теракты в пять местах.

Правоохранитель предупреждают, что анонимный телефонный «терроризм» карается по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») в том числе и лишением свободы на несколько лет, в зависимости от тяжести последствий.