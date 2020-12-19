Краснодар, , 20:36 — REGNUM Автобус одной из воинских частей Южного военного округа, в салоне которого находились призывники из Дагестана, попал в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

Авария произошла в субботу, 19 декабря, на 117 км трассы Краснодар — Кропоткин.

«В результате столкновения (автобуса и легкового автомобиля) несколько призывников получили ушибы, — говорится в сообщении. — … Угрозы жизни и здоровью следовавших в автобусе призывников нет».

Представитель ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погиб водитель автомобиля.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.