Ханты-Мансийск, , 19:19 — REGNUM Самолёт авиакомпании Utair, следовавший из Игарки Красноярского края в столицу Башкирии Уфу, вынужденно сел в Сургуте (ХМАО). Об этом 19 декабря сообщили в справочной аэропорта.

Отмечается, что после вылета у Boeing 735 сработала световая индикация отсутствия наддува. В результате командир экипажа решил произвести посадку в Сургуте.

Самолёт приземлился без происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря вынужденную посадку соверши лайнер авиакомпании «Руслайн» в Волгограде. Воздушный борт следовал из Саранска в Минводы. На борту воздушного судна находились 43 пассажира.

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