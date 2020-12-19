Абуджа, , 18:59 — REGNUM В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали судно Stevia, взяв восьмерых членов экипажа в плен, из которых шестеро — граждане Украины. Об этом пишет портал Seafarers Journal.

Африканские пираты U.S. Navy

«Шестнадцатого декабря в Нигерии были взяты в плен восемь человек (шестеро украинцев) с сухогруза Stevia», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно зарегистрировано в Камеруне, оно следовало из южной части Нигерии в Кот-д'Ивуар. Предположительно, на него напали местные нигерийские боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая с борта судна, шедшего под флагом Коморских островов у берегов экваториальной Гвинеи, похитили двух членов экипажа — граждан РФ и Украины.

Отметим, всего в Гвинейском заливе совершается до 90% всех пиратских атак на планете.

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