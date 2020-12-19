Тюмень, , 18:13 — REGNUM В Тюмени водитель такси наехал на остановку общественного транспорта на улице Московский тракт. Госпитализированы 14-летняя девочка и 36-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Corolla нарушил правила перестроения и выехал на остановку. Двое из пострадавших госпитализированы, один получил лёгкие ушибы.

Установлено, что в момент наезда водитель такси был трезв, однако ранее привлекался за нарушение правил дорожного движения, самое злостное из которых, когда он покинул место аварии.