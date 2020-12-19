Анкара, , 18:09 — REGNUM Удары по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, авиаудар был нанесен в районе Авашин. По последним данным, в результате взрывов погибли трое представителей организации.

«Турция продолжит проводит антитеррористические операции», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции считается террористической организацией Рабочая партия Курдистана, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.