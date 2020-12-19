Париж, , 18:08 — REGNUM В результате взрыва на стадионе в городе Галькайо в Сомали 18 декабря погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

«Количество жертв выросло к сегодняшнему (10 декабря) утру», — сказал собеседник издания, сообщив о 16 погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в преддверии предвыборного выступления на стадионе премьер-министра Сомали Мохамеда Хусейна Робле.

Трое из погибших — высокопоставленные военные: командующий подразделения элитной бригады спецназа «Данаб», его заместитель и командующий 21-й ударной дивизией генерал Кодже Дагари.

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